Singapur dolarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile SGD → AZN çevirin

1.000 sgd
1.263 azn

1.00000 SGD = 1.26300 AZN

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0770589.39051.450731.651280.94732518.3624
1 GBP1.1696711.25975104.5541.696821.931391.1080521.4772
1 USD0.92850.793808182.99571.346951.533150.8795517.0488
1 INR0.01118690.009564450.012048810.01622920.01847270.01059750.205418

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Azerbaycan Manatı
1 SGD1.26300 AZN
5 SGD6.31500 AZN
10 SGD12.63000 AZN
20 SGD25.26000 AZN
50 SGD63.15000 AZN
100 SGD126.30000 AZN
250 SGD315.75000 AZN
500 SGD631.50000 AZN
1000 SGD1263.00000 AZN
2000 SGD2526.00000 AZN
5000 SGD6315.00000 AZN
10000 SGD12630.00000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Singapur Doları
1 AZN0.79177 SGD
5 AZN3.95884 SGD
10 AZN7.91768 SGD
20 AZN15.83536 SGD
50 AZN39.58840 SGD
100 AZN79.17680 SGD
250 AZN197.94200 SGD
500 AZN395.88400 SGD
1000 AZN791.76800 SGD
2000 AZN1583.53600 SGD
5000 AZN3958.84000 SGD
10000 AZN7917.68000 SGD