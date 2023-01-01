5000 Azerbaycan manatından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → SGD çevirin

5.000 azn
4.016,62 sgd

1.00000 AZN = 0.80332 SGD

22:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AZN → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.0565587.8681.424551.643410.966718.5372
1GBP1.1555411.22085101.5321.646071.898971.1170621.4198
1USD0.946450.819101183.1651.34831.555450.9149517.545
1INR0.01138070.009849110.012024310.01621230.01870320.01100160.210966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Singapur Doları
1 AZN0.80332 SGD
5 AZN4.01662 SGD
10 AZN8.03324 SGD
20 AZN16.06648 SGD
50 AZN40.16620 SGD
100 AZN80.33240 SGD
250 AZN200.83100 SGD
500 AZN401.66200 SGD
1000 AZN803.32400 SGD
2000 AZN1606.64800 SGD
5000 AZN4016.62000 SGD
10000 AZN8033.24000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Azerbaycan Manatı
1 SGD1.24483 AZN
5 SGD6.22415 AZN
10 SGD12.44830 AZN
20 SGD24.89660 AZN
50 SGD62.24150 AZN
100 SGD124.48300 AZN
250 SGD311.20750 AZN
500 SGD622.41500 AZN
1000 SGD1244.83000 AZN
2000 SGD2489.66000 AZN
5000 SGD6224.15000 AZN
10000 SGD12448.30000 AZN