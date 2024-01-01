Azerbaycan manatından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → NZD çevirin

1.000 azn
990,21 nzd

1,000 AZN = 0,9902 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni Zelanda Doları
1 AZN0,99021 NZD
5 AZN4,95107 NZD
10 AZN9,90213 NZD
20 AZN19,80426 NZD
50 AZN49,51065 NZD
100 AZN99,02130 NZD
250 AZN247,55325 NZD
500 AZN495,10650 NZD
1000 AZN990,21300 NZD
2000 AZN1.980,42600 NZD
5000 AZN4.951,06500 NZD
10000 AZN9.902,13000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Azerbaycan Manatı
1 NZD1,00988 AZN
5 NZD5,04940 AZN
10 NZD10,09880 AZN
20 NZD20,19760 AZN
50 NZD50,49400 AZN
100 NZD100,98800 AZN
250 NZD252,47000 AZN
500 NZD504,94000 AZN
1000 NZD1.009,88000 AZN
2000 NZD2.019,76000 AZN
5000 NZD5.049,40000 AZN
10000 NZD10.098,80000 AZN