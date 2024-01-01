Azerbaycan manatından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → USD çevirin

1.000 azn
587,89 usd

1,000 AZN = 0,5879 USD

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / ABD Doları
1 AZN0,58789 USD
5 AZN2,93945 USD
10 AZN5,87889 USD
20 AZN11,75778 USD
50 AZN29,39445 USD
100 AZN58,78890 USD
250 AZN146,97225 USD
500 AZN293,94450 USD
1000 AZN587,88900 USD
2000 AZN1.175,77800 USD
5000 AZN2.939,44500 USD
10000 AZN5.878,89000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Azerbaycan Manatı
1 USD1,70100 AZN
5 USD8,50500 AZN
10 USD17,01000 AZN
20 USD34,02000 AZN
50 USD85,05000 AZN
100 USD170,10000 AZN
250 USD425,25000 AZN
500 USD850,50000 AZN
1000 USD1.701,00000 AZN
2000 USD3.402,00000 AZN
5000 USD8.505,00000 AZN
10000 USD17.010,00000 AZN