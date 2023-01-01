bin Azerbaycan manatından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → USD çevirin

1.000 azn
588,23 usd

1.00000 AZN = 0.58823 USD

21:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AZN → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0566587.87631.42511.644340.966818.5434
1GBP1.15511.22045101.4991.646021.899241.1166621.4179
1USD0.946350.81937183.1651.34871.556180.9149517.5492
1INR0.01137960.009852340.012024310.01621720.01871190.01100160.211017

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / ABD Doları
1 AZN0.58823 USD
5 AZN2.94117 USD
10 AZN5.88235 USD
20 AZN11.76470 USD
50 AZN29.41175 USD
100 AZN58.82350 USD
250 AZN147.05875 USD
500 AZN294.11750 USD
1000 AZN588.23500 USD
2000 AZN1176.47000 USD
5000 AZN2941.17500 USD
10000 AZN5882.35000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Azerbaycan Manatı
1 USD1.70000 AZN
5 USD8.50000 AZN
10 USD17.00000 AZN
20 USD34.00000 AZN
50 USD85.00000 AZN
100 USD170.00000 AZN
250 USD425.00000 AZN
500 USD850.00000 AZN
1000 USD1700.00000 AZN
2000 USD3400.00000 AZN
5000 USD8500.00000 AZN
10000 USD17000.00000 AZN