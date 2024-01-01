Azerbaycan manatından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → CAD çevirin

1.000 azn
809,73 cad

1,000 AZN = 0,8097 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kanada Doları
1 AZN0,80973 CAD
5 AZN4,04865 CAD
10 AZN8,09730 CAD
20 AZN16,19460 CAD
50 AZN40,48650 CAD
100 AZN80,97300 CAD
250 AZN202,43250 CAD
500 AZN404,86500 CAD
1000 AZN809,73000 CAD
2000 AZN1.619,46000 CAD
5000 AZN4.048,65000 CAD
10000 AZN8.097,30000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Azerbaycan Manatı
1 CAD1,23498 AZN
5 CAD6,17490 AZN
10 CAD12,34980 AZN
20 CAD24,69960 AZN
50 CAD61,74900 AZN
100 CAD123,49800 AZN
250 CAD308,74500 AZN
500 CAD617,49000 AZN
1000 CAD1.234,98000 AZN
2000 CAD2.469,96000 AZN
5000 CAD6.174,90000 AZN
10000 CAD12.349,80000 AZN