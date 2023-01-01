مانات أذربيجاني إلى دولار كندي

تحويل AZN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
793.56 cad

1.00000 AZN = 0.79356 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:57 UTC
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AZN إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.37671.434851.659150.957218.2197
1GBP1.1583511.23205102.3731.66211.921921.1087721.1053
1USD0.94020.811655183.0921.349051.559940.917.1302
1INR0.01131520.009768150.012034910.01623560.01877370.01083140.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار كندي
1 AZN0.79356 CAD
5 AZN3.96780 CAD
10 AZN7.93559 CAD
20 AZN15.87118 CAD
50 AZN39.67795 CAD
100 AZN79.35590 CAD
250 AZN198.38975 CAD
500 AZN396.77950 CAD
1000 AZN793.55900 CAD
2000 AZN1587.11800 CAD
5000 AZN3967.79500 CAD
10000 AZN7935.59000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / مانات أذربيجان
1 CAD1.26015 AZN
5 CAD6.30075 AZN
10 CAD12.60150 AZN
20 CAD25.20300 AZN
50 CAD63.00750 AZN
100 CAD126.01500 AZN
250 CAD315.03750 AZN
500 CAD630.07500 AZN
1000 CAD1260.15000 AZN
2000 CAD2520.30000 AZN
5000 CAD6300.75000 AZN
10000 CAD12601.50000 AZN