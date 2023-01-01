مانات أذربيجاني إلى دولار أسترالي

تحويل AZN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٩١٧٫٤٧ aud

1.00000 AZN = 0.91747 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:55 UTC
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AZN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.434981.659050.9572518.2216
1GBP1.1583511.2322102.4171.66231.921861.1088321.1081
1USD0.94010.811557183.11751.349051.55970.8999517.1304
1INR0.01131070.009763970.012031210.01623060.0187650.01082740.206099

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار أسترالي
1 AZN0.91747 AUD
5 AZN4.58735 AUD
10 AZN9.17469 AUD
20 AZN18.34938 AUD
50 AZN45.87345 AUD
100 AZN91.74690 AUD
250 AZN229.36725 AUD
500 AZN458.73450 AUD
1000 AZN917.46900 AUD
2000 AZN1834.93800 AUD
5000 AZN4587.34500 AUD
10000 AZN9174.69000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / مانات أذربيجان
1 AUD1.08996 AZN
5 AUD5.44980 AZN
10 AUD10.89960 AZN
20 AUD21.79920 AZN
50 AUD54.49800 AZN
100 AUD108.99600 AZN
250 AUD272.49000 AZN
500 AUD544.98000 AZN
1000 AUD1089.96000 AZN
2000 AUD2179.92000 AZN
5000 AUD5449.80000 AZN
10000 AUD10899.60000 AZN