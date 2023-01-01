مانات أذربيجاني إلى يورو

تحويل AZN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٥٥٣٫٠٦ eur

1.00000 AZN = 0.55306 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:58 UTC
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AZN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.34261.434741.658890.957218.2197
1GBP1.1584811.23215102.3421.662111.921781.108921.107
1USD0.94020.811589183.061.348951.55970.917.1302
1INR0.01131960.009771120.012039510.01624070.0187780.01083550.206239

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / اليورو
1 AZN0.55306 EUR
5 AZN2.76531 EUR
10 AZN5.53061 EUR
20 AZN11.06122 EUR
50 AZN27.65305 EUR
100 AZN55.30610 EUR
250 AZN138.26525 EUR
500 AZN276.53050 EUR
1000 AZN553.06100 EUR
2000 AZN1106.12200 EUR
5000 AZN2765.30500 EUR
10000 AZN5530.61000 EUR
معدلات التحويل اليورو / مانات أذربيجان
1 EUR1.80812 AZN
5 EUR9.04060 AZN
10 EUR18.08120 AZN
20 EUR36.16240 AZN
50 EUR90.40600 AZN
100 EUR180.81200 AZN
250 EUR452.03000 AZN
500 EUR904.06000 AZN
1000 EUR1808.12000 AZN
2000 EUR3616.24000 AZN
5000 EUR9040.60000 AZN
10000 EUR18081.20000 AZN