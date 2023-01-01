مانات أذربيجاني إلى دولار سنغافوري

تحويل AZN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
804.38 sgd

1.00000 AZN = 0.80438 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AZN إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.34281.435031.659510.957418.2108
1GBP1.1582111.23175102.3191.662061.922061.1088721.0919
1USD0.94030.811853183.0681.349351.560430.900217.1235
1INR0.01131950.009773360.012038310.01624390.01878490.01083690.206138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار سنغافورة
1 AZN0.80438 SGD
5 AZN4.02191 SGD
10 AZN8.04382 SGD
20 AZN16.08764 SGD
50 AZN40.21910 SGD
100 AZN80.43820 SGD
250 AZN201.09550 SGD
500 AZN402.19100 SGD
1000 AZN804.38200 SGD
2000 AZN1608.76400 SGD
5000 AZN4021.91000 SGD
10000 AZN8043.82000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / مانات أذربيجان
1 SGD1.24319 AZN
5 SGD6.21595 AZN
10 SGD12.43190 AZN
20 SGD24.86380 AZN
50 SGD62.15950 AZN
100 SGD124.31900 AZN
250 SGD310.79750 AZN
500 SGD621.59500 AZN
1000 SGD1243.19000 AZN
2000 SGD2486.38000 AZN
5000 SGD6215.95000 AZN
10000 SGD12431.90000 AZN