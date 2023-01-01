مانات أذربيجاني إلى دولار أمريكي

تحويل AZN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
588.23 usd

1.00000 AZN = 0.58823 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:9 UTC
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AZN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.35031.435091.659390.9572518.2109
1GBP1.1583511.23185102.3361.662261.922061.1088321.0937
1USD0.94030.811787183.0751.34941.560310.900117.1236
1INR0.01131860.009771740.012037310.01624320.01878190.01083480.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار أمريكي
1 AZN0.58823 USD
5 AZN2.94117 USD
10 AZN5.88235 USD
20 AZN11.76470 USD
50 AZN29.41175 USD
100 AZN58.82350 USD
250 AZN147.05875 USD
500 AZN294.11750 USD
1000 AZN588.23500 USD
2000 AZN1176.47000 USD
5000 AZN2941.17500 USD
10000 AZN5882.35000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / مانات أذربيجان
1 USD1.70000 AZN
5 USD8.50000 AZN
10 USD17.00000 AZN
20 USD34.00000 AZN
50 USD85.00000 AZN
100 USD170.00000 AZN
250 USD425.00000 AZN
500 USD850.00000 AZN
1000 USD1700.00000 AZN
2000 USD3400.00000 AZN
5000 USD8500.00000 AZN
10000 USD17000.00000 AZN