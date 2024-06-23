10 آلاف دولار أمريكي إلى مانات أذربيجاني

تحويل USD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

10,000 usd
16,989 azn

$1.000 USD = man.1.699 AZN

Mid-market exchange rate at 12:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63111.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.1460.977116.67210.6830.5775.29913.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / مانات أذربيجان
1 USD١٫٦٩٨٩٠ AZN
5 USD٨٫٤٩٤٥٠ AZN
10 USD١٦٫٩٨٩٠٠ AZN
20 USD٣٣٫٩٧٨٠٠ AZN
50 USD٨٤٫٩٤٥٠٠ AZN
100 USD١٦٩٫٨٩٠٠٠ AZN
250 USD٤٢٤٫٧٢٥٠٠ AZN
500 USD٨٤٩٫٤٥٠٠٠ AZN
1000 USD١٬٦٩٨٫٩٠٠٠٠ AZN
2000 USD٣٬٣٩٧٫٨٠٠٠٠ AZN
5000 USD٨٬٤٩٤٫٥٠٠٠٠ AZN
10000 USD١٦٬٩٨٩٫٠٠٠٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار أمريكي
1 AZN٠٫٥٨٨٦٢ USD
5 AZN٢٫٩٤٣٠٨ USD
10 AZN٥٫٨٨٦١٦ USD
20 AZN١١٫٧٧٢٣٢ USD
50 AZN٢٩٫٤٣٠٨٠ USD
100 AZN٥٨٫٨٦١٦٠ USD
250 AZN١٤٧٫١٥٤٠٠ USD
500 AZN٢٩٤٫٣٠٨٠٠ USD
1000 AZN٥٨٨٫٦١٦٠٠ USD
2000 AZN١٬١٧٧٫٢٣٢٠٠ USD
5000 AZN٢٬٩٤٣٫٠٨٠٠٠ USD
10000 AZN٥٬٨٨٦٫١٦٠٠٠ USD