يوان صيني إلى مانات أذربيجاني

تحويل CNY إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
232.76 azn

1.00000 CNY = 0.23276 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:55 UTC
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CNY إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065588.57311.437411.661730.964518.2008
1GBP1.1556711.2313102.3561.661091.920311.1146421.0329
1USD0.938550.81215183.12821.349051.559580.905217.0819
1INR0.01129010.009769850.012029610.01622850.01876110.01088920.205489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / مانات أذربيجان
1 CNY0.23276 AZN
5 CNY1.16381 AZN
10 CNY2.32762 AZN
20 CNY4.65524 AZN
50 CNY11.63810 AZN
100 CNY23.27620 AZN
250 CNY58.19050 AZN
500 CNY116.38100 AZN
1000 CNY232.76200 AZN
2000 CNY465.52400 AZN
5000 CNY1163.81000 AZN
10000 CNY2327.62000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chinese Yuan RMB
1 AZN4.29624 CNY
5 AZN21.48120 CNY
10 AZN42.96240 CNY
20 AZN85.92480 CNY
50 AZN214.81200 CNY
100 AZN429.62400 CNY
250 AZN1074.06000 CNY
500 AZN2148.12000 CNY
1000 AZN4296.24000 CNY
2000 AZN8592.48000 CNY
5000 AZN21481.20000 CNY
10000 AZN42962.40000 CNY