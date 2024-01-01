10 يوان صيني إلى مانات أذربيجاني

تحويل CNY إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
2.37 azn

¥1.000 CNY = man.0.2369 AZN

Mid-market exchange rate at 07:50
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CNY إلى AZN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3730.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1720.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8551.65691.6861.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / مانات أذربيجان
1 CNY٠٫٢٣٦٩٠ AZN
5 CNY١٫١٨٤٤٨ AZN
10 CNY٢٫٣٦٨٩٦ AZN
20 CNY٤٫٧٣٧٩٢ AZN
50 CNY١١٫٨٤٤٨٠ AZN
100 CNY٢٣٫٦٨٩٦٠ AZN
250 CNY٥٩٫٢٢٤٠٠ AZN
500 CNY١١٨٫٤٤٨٠٠ AZN
1000 CNY٢٣٦٫٨٩٦٠٠ AZN
2000 CNY٤٧٣٫٧٩٢٠٠ AZN
5000 CNY١٬١٨٤٫٤٨٠٠٠ AZN
10000 CNY٢٬٣٦٨٫٩٦٠٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chinese Yuan RMB
1 AZN٤٫٢٢١٢٦ CNY
5 AZN٢١٫١٠٦٣٠ CNY
10 AZN٤٢٫٢١٢٦٠ CNY
20 AZN٨٤٫٤٢٥٢٠ CNY
50 AZN٢١١٫٠٦٣٠٠ CNY
100 AZN٤٢٢٫١٢٦٠٠ CNY
250 AZN١٬٠٥٥٫٣١٥٠٠ CNY
500 AZN٢٬١١٠٫٦٣٠٠٠ CNY
1000 AZN٤٬٢٢١٫٢٦٠٠٠ CNY
2000 AZN٨٬٤٤٢٫٥٢٠٠٠ CNY
5000 AZN٢١٬١٠٦٫٣٠٠٠٠ CNY
10000 AZN٤٢٬٢١٢٫٦٠٠٠٠ CNY