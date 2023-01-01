ين ياباني إلى مانات أذربيجاني

تحويل JPY إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
115.24 azn

1.00000 JPY = 0.01152 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:23 UTC
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JPY إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437071.661080.9633518.3206
1GBP1.1534711.2295102.2141.657491.915861.1111921.1306
1USD0.93810.813339183.13451.34811.558240.903717.1863
1INR0.0112840.009783410.012028710.01621590.01874360.01087030.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / مانات أذربيجان
100 JPY1.15235 AZN
1000 JPY11.52350 AZN
1500 JPY17.28525 AZN
2000 JPY23.04700 AZN
3000 JPY34.57050 AZN
5000 JPY57.61750 AZN
5400 JPY62.22690 AZN
10000 JPY115.23500 AZN
15000 JPY172.85250 AZN
20000 JPY230.47000 AZN
25000 JPY288.08750 AZN
30000 JPY345.70500 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / ين ياباني
1 AZN86.77940 JPY
5 AZN433.89700 JPY
10 AZN867.79400 JPY
20 AZN1735.58800 JPY
50 AZN4338.97000 JPY
100 AZN8677.94000 JPY
250 AZN21694.85000 JPY
500 AZN43389.70000 JPY
1000 AZN86779.40000 JPY
2000 AZN173558.80000 JPY
5000 AZN433897.00000 JPY
10000 AZN867794.00000 JPY