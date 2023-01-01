مانات أذربيجاني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AZN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٩٩٥٫٦٦ nzd

1.00000 AZN = 0.99566 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:5 UTC
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AZN إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063688.34261.435281.659410.9573518.2147
1GBP1.1582811.23195102.3261.662451.922071.1088821.0978
1USD0.94020.811721183.061.349451.560180.900117.1255
1INR0.01131960.009772710.012039510.01624670.01878380.01083670.206182

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار نيوزيلندي
1 AZN0.99566 NZD
5 AZN4.97830 NZD
10 AZN9.95659 NZD
20 AZN19.91318 NZD
50 AZN49.78295 NZD
100 AZN99.56590 NZD
250 AZN248.91475 NZD
500 AZN497.82950 NZD
1000 AZN995.65900 NZD
2000 AZN1991.31800 NZD
5000 AZN4978.29500 NZD
10000 AZN9956.59000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / مانات أذربيجان
1 NZD1.00436 AZN
5 NZD5.02180 AZN
10 NZD10.04360 AZN
20 NZD20.08720 AZN
50 NZD50.21800 AZN
100 NZD100.43600 AZN
250 NZD251.09000 AZN
500 NZD502.18000 AZN
1000 NZD1004.36000 AZN
2000 NZD2008.72000 AZN
5000 NZD5021.80000 AZN
10000 NZD10043.60000 AZN