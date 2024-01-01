Azerbaycan manatından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → SGD çevirin

1.000 azn
800,41 sgd

1,000 AZN = 0,8004 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Singapur Doları
1 AZN0,80041 SGD
5 AZN4,00206 SGD
10 AZN8,00412 SGD
20 AZN16,00824 SGD
50 AZN40,02060 SGD
100 AZN80,04120 SGD
250 AZN200,10300 SGD
500 AZN400,20600 SGD
1000 AZN800,41200 SGD
2000 AZN1.600,82400 SGD
5000 AZN4.002,06000 SGD
10000 AZN8.004,12000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Azerbaycan Manatı
1 SGD1,24936 AZN
5 SGD6,24680 AZN
10 SGD12,49360 AZN
20 SGD24,98720 AZN
50 SGD62,46800 AZN
100 SGD124,93600 AZN
250 SGD312,34000 AZN
500 SGD624,68000 AZN
1000 SGD1.249,36000 AZN
2000 SGD2.498,72000 AZN
5000 SGD6.246,80000 AZN
10000 SGD12.493,60000 AZN