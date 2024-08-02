1 Singapur dolarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile SGD → AZN çevirin

1 sgd
1,28 azn

1,000S$ SGD = 1,281man. AZN

18:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → AZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,28071,2807
Düşük1,25531,2494
Ortalama1,26401,2595
Değişim2.02%1.69%
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1 SGD → AZN istatistikleri

SGD → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2807, en düşük 1,2553 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2640 oldu. SGD → AZN kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

SGD → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2807, en düşük 1,2494 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2595 oldu. SGD → AZN kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7817,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6750,85291,4267,8244,902
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5794,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Azerbaycan Manatı
1 SGD1,28066 AZN
5 SGD6,40330 AZN
10 SGD12,80660 AZN
20 SGD25,61320 AZN
50 SGD64,03300 AZN
100 SGD128,06600 AZN
250 SGD320,16500 AZN
500 SGD640,33000 AZN
1000 SGD1.280,66000 AZN
2000 SGD2.561,32000 AZN
5000 SGD6.403,30000 AZN
10000 SGD12.806,60000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Singapur Doları
1 AZN0,78084 SGD
5 AZN3,90422 SGD
10 AZN7,80844 SGD
20 AZN15,61688 SGD
50 AZN39,04220 SGD
100 AZN78,08440 SGD
250 AZN195,21100 SGD
500 AZN390,42200 SGD
1000 AZN780,84400 SGD
2000 AZN1.561,68800 SGD
5000 AZN3.904,22000 SGD
10000 AZN7.808,44000 SGD