Norveç kronundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile NOK → AZN çevirin

1.000 nok
161,61 azn

1.00000 NOK = 0.16160 AZN

15:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559351.0780589.49921.453051.65130.94776518.3905
1 GBP1.1683111.25955104.5671.697681.929311.1072921.4867
1 USD0.92760.793934183.01951.347851.531750.8791517.059
1 INR0.01117330.009563230.012045410.01623530.01845040.01058970.205482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Azerbaycan Manatı
1 NOK0.16160 AZN
5 NOK0.80802 AZN
10 NOK1.61605 AZN
20 NOK3.23210 AZN
50 NOK8.08025 AZN
100 NOK16.16050 AZN
250 NOK40.40125 AZN
500 NOK80.80250 AZN
1000 NOK161.60500 AZN
2000 NOK323.21000 AZN
5000 NOK808.02500 AZN
10000 NOK1616.05000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Norveç Kronu
1 AZN6.18794 NOK
5 AZN30.93970 NOK
10 AZN61.87940 NOK
20 AZN123.75880 NOK
50 AZN309.39700 NOK
100 AZN618.79400 NOK
250 AZN1546.98500 NOK
500 AZN3093.97000 NOK
1000 AZN6187.94000 NOK
2000 AZN12375.88000 NOK
5000 AZN30939.70000 NOK
10000 AZN61879.40000 NOK