Yeni İsrail şekelinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile ILS → AZN çevirin

1.000 ils
464,89 azn

1.00000 ILS = 0.46488 AZN

06:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Azerbaycan Manatı
1 ILS0.46488 AZN
5 ILS2.32442 AZN
10 ILS4.64885 AZN
20 ILS9.29770 AZN
50 ILS23.24425 AZN
100 ILS46.48850 AZN
250 ILS116.22125 AZN
500 ILS232.44250 AZN
1000 ILS464.88500 AZN
2000 ILS929.77000 AZN
5000 ILS2324.42500 AZN
10000 ILS4648.85000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni İsrail Şekeli
1 AZN2.15107 ILS
5 AZN10.75535 ILS
10 AZN21.51070 ILS
20 AZN43.02140 ILS
50 AZN107.55350 ILS
100 AZN215.10700 ILS
250 AZN537.76750 ILS
500 AZN1075.53500 ILS
1000 AZN2151.07000 ILS
2000 AZN4302.14000 ILS
5000 AZN10755.35000 ILS
10000 AZN21510.70000 ILS