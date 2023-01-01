10 bin Yeni İsrail şekelinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile ILS → AZN çevirin

10000 ils
4461.18 azn

1.00000 ILS = 0.44612 AZN

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 AZN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Azerbaycan Manatı
1 ILS0.44612 AZN
5 ILS2.23059 AZN
10 ILS4.46118 AZN
20 ILS8.92236 AZN
50 ILS22.30590 AZN
100 ILS44.61180 AZN
250 ILS111.52950 AZN
500 ILS223.05900 AZN
1000 ILS446.11800 AZN
2000 ILS892.23600 AZN
5000 ILS2230.59000 AZN
10000 ILS4461.18000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni İsrail Şekeli
1 AZN2.24156 ILS
5 AZN11.20780 ILS
10 AZN22.41560 ILS
20 AZN44.83120 ILS
50 AZN112.07800 ILS
100 AZN224.15600 ILS
250 AZN560.39000 ILS
500 AZN1120.78000 ILS
1000 AZN2241.56000 ILS
2000 AZN4483.12000 ILS
5000 AZN11207.80000 ILS
10000 AZN22415.60000 ILS