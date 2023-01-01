bin Azerbaycan manatından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AZN → ILS çevirin

1.000 azn
2.258,59 ils

1.00000 AZN = 2.25859 ILS

22:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AZN → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.056687.87211.424671.643360.966618.5372
1GBP1.1553311.2207101.521.645931.898591.1167521.4162
1USD0.946450.819202183.1651.348351.555330.914817.5442
1INR0.01138020.009850320.012024310.0162130.01870170.01099980.210957

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni İsrail Şekeli
1 AZN2.25859 ILS
5 AZN11.29295 ILS
10 AZN22.58590 ILS
20 AZN45.17180 ILS
50 AZN112.92950 ILS
100 AZN225.85900 ILS
250 AZN564.64750 ILS
500 AZN1129.29500 ILS
1000 AZN2258.59000 ILS
2000 AZN4517.18000 ILS
5000 AZN11292.95000 ILS
10000 AZN22585.90000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Azerbaycan Manatı
1 ILS0.44275 AZN
5 ILS2.21377 AZN
10 ILS4.42754 AZN
20 ILS8.85508 AZN
50 ILS22.13770 AZN
100 ILS44.27540 AZN
250 ILS110.68850 AZN
500 ILS221.37700 AZN
1000 ILS442.75400 AZN
2000 ILS885.50800 AZN
5000 ILS2213.77000 AZN
10000 ILS4427.54000 AZN