10 bin Azerbaycan manatından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → NZD çevirin

10.000 azn
9.858,97 nzd

1.00000 AZN = 0.98590 NZD

22:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AZN → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 NZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.056787.88051.42471.643260.966718.5416
1GBP1.1554711.221101.5441.646211.898761.1169921.4245
1USD0.946350.819001183.1651.348251.555090.914817.5467
1INR0.01137910.00984790.012024310.01621170.01869880.01099980.210987

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni Zelanda Doları
1 AZN0.98590 NZD
5 AZN4.92948 NZD
10 AZN9.85897 NZD
20 AZN19.71794 NZD
50 AZN49.29485 NZD
100 AZN98.58970 NZD
250 AZN246.47425 NZD
500 AZN492.94850 NZD
1000 AZN985.89700 NZD
2000 AZN1971.79400 NZD
5000 AZN4929.48500 NZD
10000 AZN9858.97000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Azerbaycan Manatı
1 NZD1.01431 AZN
5 NZD5.07155 AZN
10 NZD10.14310 AZN
20 NZD20.28620 AZN
50 NZD50.71550 AZN
100 NZD101.43100 AZN
250 NZD253.57750 AZN
500 NZD507.15500 AZN
1000 NZD1014.31000 AZN
2000 NZD2028.62000 AZN
5000 NZD5071.55000 AZN
10000 NZD10143.10000 AZN