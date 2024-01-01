1 Türk lirasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile TRY → AZN çevirin

1 try
0,05 azn

1,000 TRY = 0,05257 AZN

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0211,4651,6440,97317,689
1 GBP1,1711,246104,1421,7141,9231,13820,694
1 USD0,9390,803183,6121,3761,5440,91416,614
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Azerbaycan Manatı
1 TRY0,05257 AZN
5 TRY0,26284 AZN
10 TRY0,52568 AZN
20 TRY1,05137 AZN
50 TRY2,62842 AZN
100 TRY5,25683 AZN
250 TRY13,14208 AZN
500 TRY26,28415 AZN
1000 TRY52,56830 AZN
2000 TRY105,13660 AZN
5000 TRY262,84150 AZN
10000 TRY525,68300 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Türk Lirası
1 AZN19,02290 TRY
5 AZN95,11450 TRY
10 AZN190,22900 TRY
20 AZN380,45800 TRY
50 AZN951,14500 TRY
100 AZN1.902,29000 TRY
250 AZN4.755,72500 TRY
500 AZN9.511,45000 TRY
1000 AZN19.022,90000 TRY
2000 AZN38.045,80000 TRY
5000 AZN95.114,50000 TRY
10000 AZN190.229,00000 TRY