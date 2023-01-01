20 Azerbaycan manatından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile AZN → TRY çevirin

20 azn
323,13 try

1.00000 AZN = 16.15630 TRY

22:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.0565587.8681.424551.643280.966718.5372
1GBP1.1555411.22085101.5321.646071.898831.1170621.4198
1USD0.946450.819101183.1651.34831.555330.9149517.545
1INR0.01138070.009849110.012024310.01621230.01870170.01100160.210966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

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AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Türk Lirası
1 AZN16.15630 TRY
5 AZN80.78150 TRY
10 AZN161.56300 TRY
20 AZN323.12600 TRY
50 AZN807.81500 TRY
100 AZN1615.63000 TRY
250 AZN4039.07500 TRY
500 AZN8078.15000 TRY
1000 AZN16156.30000 TRY
2000 AZN32312.60000 TRY
5000 AZN80781.50000 TRY
10000 AZN161563.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Azerbaycan Manatı
1 TRY0.06190 AZN
5 TRY0.30948 AZN
10 TRY0.61895 AZN
20 TRY1.23791 AZN
50 TRY3.09477 AZN
100 TRY6.18954 AZN
250 TRY15.47385 AZN
500 TRY30.94770 AZN
1000 TRY61.89540 AZN
2000 TRY123.79080 AZN
5000 TRY309.47700 AZN
10000 TRY618.95400 AZN