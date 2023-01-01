درهم مغربي إلى روبية نيبالية

تحويل MAD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٢٬٩٣٠٫٤٠ npr

1.00000 MAD = 12.93040 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:11 UTC
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MAD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Nepalese Rupee
1 MAD12.93040 NPR
5 MAD64.65200 NPR
10 MAD129.30400 NPR
20 MAD258.60800 NPR
50 MAD646.52000 NPR
100 MAD1293.04000 NPR
250 MAD3232.60000 NPR
500 MAD6465.20000 NPR
1000 MAD12930.40000 NPR
2000 MAD25860.80000 NPR
5000 MAD64652.00000 NPR
10000 MAD129304.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الدرهم المغربي
1 NPR0.07734 MAD
5 NPR0.38669 MAD
10 NPR0.77337 MAD
20 NPR1.54675 MAD
50 NPR3.86686 MAD
100 NPR7.73373 MAD
250 NPR19.33432 MAD
500 NPR38.66865 MAD
1000 NPR77.33730 MAD
2000 NPR154.67460 MAD
5000 NPR386.68650 MAD
10000 NPR773.37300 MAD