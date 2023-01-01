روبية هندية إلى روبية نيبالية

تحويل INR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٦٬٠٢٩٫٥٠ npr

1.00000 INR = 1.60295 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Nepalese Rupee
1 INR1.60295 NPR
5 INR8.01475 NPR
10 INR16.02950 NPR
20 INR32.05900 NPR
50 INR80.14750 NPR
100 INR160.29500 NPR
250 INR400.73750 NPR
500 INR801.47500 NPR
1000 INR1602.95000 NPR
2000 INR3205.90000 NPR
5000 INR8014.75000 NPR
10000 INR16029.50000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الهندية
1 NPR0.62385 INR
5 NPR3.11924 INR
10 NPR6.23848 INR
20 NPR12.47696 INR
50 NPR31.19240 INR
100 NPR62.38480 INR
250 NPR155.96200 INR
500 NPR311.92400 INR
1000 NPR623.84800 INR
2000 NPR1247.69600 INR
5000 NPR3119.24000 INR
10000 NPR6238.48000 INR