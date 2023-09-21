ريال برازيلي إلى روبية نيبالية

تحويل BRL إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
27259.10 npr

1.00000 BRL = 27.25910 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:19 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

BRL إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.06488.46841.435441.659780.9576518.2137
1GBP1.1575411.2316102.4041.661551.921221.1085221.0827
1USD0.939850.811952183.1471.34911.559940.9000517.1181
1INR0.01130350.009765260.012026910.01622550.01876120.01082480.205878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Nepalese Rupee
1 BRL27.25910 NPR
5 BRL136.29550 NPR
10 BRL272.59100 NPR
20 BRL545.18200 NPR
50 BRL1362.95500 NPR
100 BRL2725.91000 NPR
250 BRL6814.77500 NPR
500 BRL13629.55000 NPR
1000 BRL27259.10000 NPR
2000 BRL54518.20000 NPR
5000 BRL136295.50000 NPR
10000 BRL272591.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال البرازيلي
1 NPR0.03669 BRL
5 NPR0.18343 BRL
10 NPR0.36685 BRL
20 NPR0.73370 BRL
50 NPR1.83425 BRL
100 NPR3.66850 BRL
250 NPR9.17125 BRL
500 NPR18.34250 BRL
1000 NPR36.68500 BRL
2000 NPR73.37000 BRL
5000 NPR183.42500 BRL
10000 NPR366.85000 BRL