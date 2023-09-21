دولار أمريكي إلى روبية نيبالية

تحويل USD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
132925 npr

1.00000 USD = 132.92500 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:4 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

USD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Nepalese Rupee
1 USD132.92500 NPR
5 USD664.62500 NPR
10 USD1329.25000 NPR
20 USD2658.50000 NPR
50 USD6646.25000 NPR
100 USD13292.50000 NPR
250 USD33231.25000 NPR
500 USD66462.50000 NPR
1000 USD132925.00000 NPR
2000 USD265850.00000 NPR
5000 USD664625.00000 NPR
10000 USD1329250.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أمريكي
1 NPR0.00752 USD
5 NPR0.03762 USD
10 NPR0.07523 USD
20 NPR0.15046 USD
50 NPR0.37615 USD
100 NPR0.75230 USD
250 NPR1.88076 USD
500 NPR3.76152 USD
1000 NPR7.52304 USD
2000 NPR15.04608 USD
5000 NPR37.61520 USD
10000 NPR75.23040 USD