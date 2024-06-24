ألف دولار أمريكي إلى روبية نيبالية

تحويل USD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 usd
133,666 npr

$1.000 USD = ₨133.7 NPR

Mid-market exchange rate at 09:59
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7080.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.860.966116.53610.6830.5785.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Nepalese Rupee
1 USD١٣٣٫٦٦٦٠٠ NPR
5 USD٦٦٨٫٣٣٠٠٠ NPR
10 USD١٬٣٣٦٫٦٦٠٠٠ NPR
20 USD٢٬٦٧٣٫٣٢٠٠٠ NPR
50 USD٦٬٦٨٣٫٣٠٠٠٠ NPR
100 USD١٣٬٣٦٦٫٦٠٠٠٠ NPR
250 USD٣٣٬٤١٦٫٥٠٠٠٠ NPR
500 USD٦٦٬٨٣٣٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 USD١٣٣٬٦٦٦٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 USD٢٦٧٬٣٣٢٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 USD٦٦٨٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 USD١٬٣٣٦٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أمريكي
1 NPR٠٫٠٠٧٤٨ USD
5 NPR٠٫٠٣٧٤١ USD
10 NPR٠٫٠٧٤٨١ USD
20 NPR٠٫١٤٩٦٣ USD
50 NPR٠٫٣٧٤٠٧ USD
100 NPR٠٫٧٤٨١٣ USD
250 NPR١٫٨٧٠٣٣ USD
500 NPR٣٫٧٤٠٦٧ USD
1000 NPR٧٫٤٨١٣٣ USD
2000 NPR١٤٫٩٦٢٦٦ USD
5000 NPR٣٧٫٤٠٦٦٥ USD
10000 NPR٧٤٫٨١٣٣٠ USD