دولار أسترالي إلى روبية نيبالية

تحويل AUD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٥٬٣٧٧٫٧٠ npr

1.00000 AUD = 85.37770 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Nepalese Rupee
1 AUD85.37770 NPR
5 AUD426.88850 NPR
10 AUD853.77700 NPR
20 AUD1707.55400 NPR
50 AUD4268.88500 NPR
100 AUD8537.77000 NPR
250 AUD21344.42500 NPR
500 AUD42688.85000 NPR
1000 AUD85377.70000 NPR
2000 AUD170755.40000 NPR
5000 AUD426888.50000 NPR
10000 AUD853777.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أسترالي
1 NPR0.01171 AUD
5 NPR0.05856 AUD
10 NPR0.11713 AUD
20 NPR0.23425 AUD
50 NPR0.58564 AUD
100 NPR1.17127 AUD
250 NPR2.92817 AUD
500 NPR5.85635 AUD
1000 NPR11.71270 AUD
2000 NPR23.42540 AUD
5000 NPR58.56350 AUD
10000 NPR117.12700 AUD