50 روبية نيبالية إلى دولار أسترالي

تحويل NPR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

50 npr
0.55 aud

₨1.000 NPR = A$0.01109 AUD

Mid-market exchange rate at 06:04
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NPR إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11293.2911.5121.6550.94821.692
1 GBP1.17811.311109.9441.7821.9511.11725.565
1 USD0.8990.763183.8721.361.4880.85219.502
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أسترالي
1 NPR٠٫٠١١٠٩ AUD
5 NPR٠٫٠٥٥٤٣ AUD
10 NPR٠٫١١٠٨٦ AUD
20 NPR٠٫٢٢١٧١ AUD
50 NPR٠٫٥٥٤٢٨ AUD
100 NPR١٫١٠٨٥٥ AUD
250 NPR٢٫٧٧١٣٨ AUD
500 NPR٥٫٥٤٢٧٥ AUD
1000 NPR١١٫٠٨٥٥٠ AUD
2000 NPR٢٢٫١٧١٠٠ AUD
5000 NPR٥٥٫٤٢٧٥٠ AUD
10000 NPR١١٠٫٨٥٥٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Nepalese Rupee
1 AUD٩٠٫٢٠٧٩٠ NPR
5 AUD٤٥١٫٠٣٩٥٠ NPR
10 AUD٩٠٢٫٠٧٩٠٠ NPR
20 AUD١٬٨٠٤٫١٥٨٠٠ NPR
50 AUD٤٬٥١٠٫٣٩٥٠٠ NPR
100 AUD٩٬٠٢٠٫٧٩٠٠٠ NPR
250 AUD٢٢٬٥٥١٫٩٧٥٠٠ NPR
500 AUD٤٥٬١٠٣٫٩٥٠٠٠ NPR
1000 AUD٩٠٬٢٠٧٫٩٠٠٠٠ NPR
2000 AUD١٨٠٬٤١٥٫٨٠٠٠٠ NPR
5000 AUD٤٥١٬٠٣٩٫٥٠٠٠٠ NPR
10000 AUD٩٠٢٬٠٧٩٫٠٠٠٠٠ NPR