روبية نيبالية إلى دولار أمريكي
تحويل NPR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Nepalese Rupee
|1 USD
|132.95000 NPR
|5 USD
|664.75000 NPR
|10 USD
|1329.50000 NPR
|20 USD
|2659.00000 NPR
|50 USD
|6647.50000 NPR
|100 USD
|13295.00000 NPR
|250 USD
|33237.50000 NPR
|500 USD
|66475.00000 NPR
|1000 USD
|132950.00000 NPR
|2000 USD
|265900.00000 NPR
|5000 USD
|664750.00000 NPR
|10000 USD
|1329500.00000 NPR