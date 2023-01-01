روبية نيبالية إلى دولار أمريكي

تحويل NPR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
7.52 usd

1.00000 NPR = 0.00752 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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NPR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436321.663520.9644518.3598
1GBP1.1528711.22825101.7971.655871.917791.1118921.1662
1USD0.93860.814166182.87951.348151.56140.9052517.2328
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.01883940.01092250.207926

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أمريكي
1 NPR0.00752 USD
5 NPR0.03761 USD
10 NPR0.07522 USD
20 NPR0.15043 USD
50 NPR0.37608 USD
100 NPR0.75216 USD
250 NPR1.88040 USD
500 NPR3.76081 USD
1000 NPR7.52162 USD
2000 NPR15.04324 USD
5000 NPR37.60810 USD
10000 NPR75.21620 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Nepalese Rupee
1 USD132.95000 NPR
5 USD664.75000 NPR
10 USD1329.50000 NPR
20 USD2659.00000 NPR
50 USD6647.50000 NPR
100 USD13295.00000 NPR
250 USD33237.50000 NPR
500 USD66475.00000 NPR
1000 USD132950.00000 NPR
2000 USD265900.00000 NPR
5000 USD664750.00000 NPR
10000 USD1329500.00000 NPR