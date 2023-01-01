روبية نيبالية إلى روبل روسي

تحويل NPR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٧١٦٫٠٦ rub

1.00000 NPR = 0.71606 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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NPR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبل الروسي
1 NPR0.71606 RUB
5 NPR3.58030 RUB
10 NPR7.16059 RUB
20 NPR14.32118 RUB
50 NPR35.80295 RUB
100 NPR71.60590 RUB
250 NPR179.01475 RUB
500 NPR358.02950 RUB
1000 NPR716.05900 RUB
2000 NPR1432.11800 RUB
5000 NPR3580.29500 RUB
10000 NPR7160.59000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Nepalese Rupee
1 RUB1.39653 NPR
5 RUB6.98265 NPR
10 RUB13.96530 NPR
20 RUB27.93060 NPR
50 RUB69.82650 NPR
100 RUB139.65300 NPR
250 RUB349.13250 NPR
500 RUB698.26500 NPR
1000 RUB1396.53000 NPR
2000 RUB2793.06000 NPR
5000 RUB6982.65000 NPR
10000 RUB13965.30000 NPR