روبية نيبالية إلى دولار أسترالي
تحويل NPR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Nepalese Rupee
|1 AUD
|85.18770 NPR
|5 AUD
|425.93850 NPR
|10 AUD
|851.87700 NPR
|20 AUD
|1703.75400 NPR
|50 AUD
|4259.38500 NPR
|100 AUD
|8518.77000 NPR
|250 AUD
|21296.92500 NPR
|500 AUD
|42593.85000 NPR
|1000 AUD
|85187.70000 NPR
|2000 AUD
|170375.40000 NPR
|5000 AUD
|425938.50000 NPR
|10000 AUD
|851877.00000 NPR