روبية نيبالية إلى دولار أسترالي

تحويل NPR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١١٫٧٤ aud

1.00000 NPR = 0.01174 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:20 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3595
1GBP1.15311.2286101.8261.655911.917441.1120121.1679
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560670.9050517.2293
1INR0.01132290.00982070.012065710.01626220.01883060.01092010.207884

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أسترالي
1 NPR0.01174 AUD
5 NPR0.05869 AUD
10 NPR0.11739 AUD
20 NPR0.23478 AUD
50 NPR0.58694 AUD
100 NPR1.17388 AUD
250 NPR2.93470 AUD
500 NPR5.86940 AUD
1000 NPR11.73880 AUD
2000 NPR23.47760 AUD
5000 NPR58.69400 AUD
10000 NPR117.38800 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Nepalese Rupee
1 AUD85.18770 NPR
5 AUD425.93850 NPR
10 AUD851.87700 NPR
20 AUD1703.75400 NPR
50 AUD4259.38500 NPR
100 AUD8518.77000 NPR
250 AUD21296.92500 NPR
500 AUD42593.85000 NPR
1000 AUD85187.70000 NPR
2000 AUD170375.40000 NPR
5000 AUD425938.50000 NPR
10000 AUD851877.00000 NPR