روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني
تحويل NPR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / Nepalese Rupee
|1 GBP
|163.33600 NPR
|5 GBP
|816.68000 NPR
|10 GBP
|1633.36000 NPR
|20 GBP
|3266.72000 NPR
|50 GBP
|8166.80000 NPR
|100 GBP
|16333.60000 NPR
|250 GBP
|40834.00000 NPR
|500 GBP
|81668.00000 NPR
|1000 GBP
|163336.00000 NPR
|2000 GBP
|326672.00000 NPR
|5000 GBP
|816680.00000 NPR
|10000 GBP
|1633360.00000 NPR