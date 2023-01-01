روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني

تحويل NPR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
6.12 gbp

1.00000 NPR = 0.00612 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:24 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065588.30811.436241.663150.9643518.3594
1GBP1.15311.22855101.8221.656021.917661.111921.1689
1USD0.938550.813968182.87951.347951.560910.9050517.2308
1INR0.0113240.00982110.012065710.0162640.01883350.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه استرليني
1 NPR0.00612 GBP
5 NPR0.03061 GBP
10 NPR0.06122 GBP
20 NPR0.12245 GBP
50 NPR0.30612 GBP
100 NPR0.61224 GBP
250 NPR1.53059 GBP
500 NPR3.06118 GBP
1000 NPR6.12236 GBP
2000 NPR12.24472 GBP
5000 NPR30.61180 GBP
10000 NPR61.22360 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Nepalese Rupee
1 GBP163.33600 NPR
5 GBP816.68000 NPR
10 GBP1633.36000 NPR
20 GBP3266.72000 NPR
50 GBP8166.80000 NPR
100 GBP16333.60000 NPR
250 GBP40834.00000 NPR
500 GBP81668.00000 NPR
1000 GBP163336.00000 NPR
2000 GBP326672.00000 NPR
5000 GBP816680.00000 NPR
10000 GBP1633360.00000 NPR