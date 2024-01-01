10 روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني

تحويل NPR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 npr
0.06 gbp

₨1.000 NPR = £0.005682 GBP

Mid-market exchange rate at 06:31
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NPR إلى GBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2881.5121.6550.94721.692
1 GBP1.17911.311109.9681.7821.9511.11625.57
1 USD0.8990.763183.8651.3591.4880.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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NPR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه استرليني
1 NPR٠٫٠٠٥٦٨ GBP
5 NPR٠٫٠٢٨٤١ GBP
10 NPR٠٫٠٥٦٨٢ GBP
20 NPR٠٫١١٣٦٣ GBP
50 NPR٠٫٢٨٤٠٨ GBP
100 NPR٠٫٥٦٨١٧ GBP
250 NPR١٫٤٢٠٤٢ GBP
500 NPR٢٫٨٤٠٨٥ GBP
1000 NPR٥٫٦٨١٦٩ GBP
2000 NPR١١٫٣٦٣٣٨ GBP
5000 NPR٢٨٫٤٠٨٤٥ GBP
10000 NPR٥٦٫٨١٦٩٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Nepalese Rupee
1 GBP١٧٦٫٠٠٤٠٠ NPR
5 GBP٨٨٠٫٠٢٠٠٠ NPR
10 GBP١٬٧٦٠٫٠٤٠٠٠ NPR
20 GBP٣٬٥٢٠٫٠٨٠٠٠ NPR
50 GBP٨٬٨٠٠٫٢٠٠٠٠ NPR
100 GBP١٧٬٦٠٠٫٤٠٠٠٠ NPR
250 GBP٤٤٬٠٠١٫٠٠٠٠٠ NPR
500 GBP٨٨٬٠٠٢٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 GBP١٧٦٬٠٠٤٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 GBP٣٥٢٬٠٠٨٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 GBP٨٨٠٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 GBP١٬٧٦٠٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ NPR