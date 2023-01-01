روبية نيبالية إلى روبية هندية

تحويل NPR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٦٢٣٫٣٩ inr

1.00000 NPR = 0.62339 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NPR إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663280.964618.36
1GBP1.1528711.2284101.8091.655941.917581.1120621.1669
1USD0.938550.814067182.87951.348051.561040.905117.2313
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626520.0188350.01092070.207908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الهندية
1 NPR0.62339 INR
5 NPR3.11694 INR
10 NPR6.23388 INR
20 NPR12.46776 INR
50 NPR31.16940 INR
100 NPR62.33880 INR
250 NPR155.84700 INR
500 NPR311.69400 INR
1000 NPR623.38800 INR
2000 NPR1246.77600 INR
5000 NPR3116.94000 INR
10000 NPR6233.88000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Nepalese Rupee
1 INR1.60414 NPR
5 INR8.02070 NPR
10 INR16.04140 NPR
20 INR32.08280 NPR
50 INR80.20700 NPR
100 INR160.41400 NPR
250 INR401.03500 NPR
500 INR802.07000 NPR
1000 INR1604.14000 NPR
2000 INR3208.28000 NPR
5000 INR8020.70000 NPR
10000 INR16041.40000 NPR