5,000 روبية هندية إلى روبية نيبالية

تحويل INR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 inr
8,001.05 npr

₹1.000 INR = ₨1.600 NPR

Mid-market exchange rate at 06:50
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.099204.0250.989
1 EUR1.071.46513.9310.8461.611298.9561.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Nepalese Rupee
1 INR١٫٦٠٠٢١ NPR
5 INR٨٫٠٠١٠٥ NPR
10 INR١٦٫٠٠٢١٠ NPR
20 INR٣٢٫٠٠٤٢٠ NPR
50 INR٨٠٫٠١٠٥٠ NPR
100 INR١٦٠٫٠٢١٠٠ NPR
250 INR٤٠٠٫٠٥٢٥٠ NPR
300 INR٤٨٠٫٠٦٣٠٠ NPR
500 INR٨٠٠٫١٠٥٠٠ NPR
600 INR٩٦٠٫١٢٦٠٠ NPR
1000 INR١٬٦٠٠٫٢١٠٠٠ NPR
2000 INR٣٬٢٠٠٫٤٢٠٠٠ NPR
5000 INR٨٬٠٠١٫٠٥٠٠٠ NPR
10000 INR١٦٬٠٠٢٫١٠٠٠٠ NPR
25000 INR٤٠٬٠٠٥٫٢٥٠٠٠ NPR
50000 INR٨٠٬٠١٠٫٥٠٠٠٠ NPR
100000 INR١٦٠٬٠٢١٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000 INR١٬٦٠٠٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000000 INR١٬٦٠٠٬٢١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الهندية
1 NPR٠٫٦٢٤٩٢ INR
5 NPR٣٫١٢٤٥٩ INR
10 NPR٦٫٢٤٩١٨ INR
20 NPR١٢٫٤٩٨٣٦ INR
50 NPR٣١٫٢٤٥٩٠ INR
100 NPR٦٢٫٤٩١٨٠ INR
250 NPR١٥٦٫٢٢٩٥٠ INR
500 NPR٣١٢٫٤٥٩٠٠ INR
1000 NPR٦٢٤٫٩١٨٠٠ INR
2000 NPR١٬٢٤٩٫٨٣٦٠٠ INR
5000 NPR٣٬١٢٤٫٥٩٠٠٠ INR
10000 NPR٦٬٢٤٩٫١٨٠٠٠ INR