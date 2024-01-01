100 روبية هندية إلى روبية نيبالية

تحويل INR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

100 inr
160.03 npr

₹1.000 INR = ₨1.600 NPR

Mid-market exchange rate at 06:48
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.099204.040.989
1 EUR1.071.46513.9320.8461.611298.9841.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Nepalese Rupee
1 INR١٫٦٠٠٢٨ NPR
5 INR٨٫٠٠١٤٠ NPR
10 INR١٦٫٠٠٢٨٠ NPR
20 INR٣٢٫٠٠٥٦٠ NPR
50 INR٨٠٫٠١٤٠٠ NPR
100 INR١٦٠٫٠٢٨٠٠ NPR
250 INR٤٠٠٫٠٧٠٠٠ NPR
300 INR٤٨٠٫٠٨٤٠٠ NPR
500 INR٨٠٠٫١٤٠٠٠ NPR
600 INR٩٦٠٫١٦٨٠٠ NPR
1000 INR١٬٦٠٠٫٢٨٠٠٠ NPR
2000 INR٣٬٢٠٠٫٥٦٠٠٠ NPR
5000 INR٨٬٠٠١٫٤٠٠٠٠ NPR
10000 INR١٦٬٠٠٢٫٨٠٠٠٠ NPR
25000 INR٤٠٬٠٠٧٫٠٠٠٠٠ NPR
50000 INR٨٠٬٠١٤٫٠٠٠٠٠ NPR
100000 INR١٦٠٬٠٢٨٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000 INR١٬٦٠٠٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000000 INR١٬٦٠٠٬٢٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الهندية
1 NPR٠٫٦٢٤٨٩ INR
5 NPR٣٫١٢٤٤٥ INR
10 NPR٦٫٢٤٨٩١ INR
20 NPR١٢٫٤٩٧٨٢ INR
50 NPR٣١٫٢٤٤٥٥ INR
100 NPR٦٢٫٤٨٩١٠ INR
250 NPR١٥٦٫٢٢٢٧٥ INR
500 NPR٣١٢٫٤٤٥٥٠ INR
1000 NPR٦٢٤٫٨٩١٠٠ INR
2000 NPR١٬٢٤٩٫٧٨٢٠٠ INR
5000 NPR٣٬١٢٤٫٤٥٥٠٠ INR
10000 NPR٦٬٢٤٨٫٩١٠٠٠ INR