ألف روبية نيبالية إلى روبية هندية

تحويل NPR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 npr
624.83 inr

₨1.000 NPR = ₹0.6248 INR

Mid-market exchange rate at 06:42
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NPR إلى INR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3141.5121.6550.94721.696
1 GBP1.17911.312110.0341.7831.9511.11625.583
1 USD0.8990.762183.871.3591.4870.85119.5
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الهندية
1 NPR٠٫٦٢٤٨٣ INR
5 NPR٣٫١٢٤١٧ INR
10 NPR٦٫٢٤٨٣٤ INR
20 NPR١٢٫٤٩٦٦٨ INR
50 NPR٣١٫٢٤١٧٠ INR
100 NPR٦٢٫٤٨٣٤٠ INR
250 NPR١٥٦٫٢٠٨٥٠ INR
500 NPR٣١٢٫٤١٧٠٠ INR
1000 NPR٦٢٤٫٨٣٤٠٠ INR
2000 NPR١٬٢٤٩٫٦٦٨٠٠ INR
5000 NPR٣٬١٢٤٫١٧٠٠٠ INR
10000 NPR٦٬٢٤٨٫٣٤٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Nepalese Rupee
1 INR١٫٦٠٠٤٣ NPR
5 INR٨٫٠٠٢١٥ NPR
10 INR١٦٫٠٠٤٣٠ NPR
20 INR٣٢٫٠٠٨٦٠ NPR
50 INR٨٠٫٠٢١٥٠ NPR
100 INR١٦٠٫٠٤٣٠٠ NPR
250 INR٤٠٠٫١٠٧٥٠ NPR
300 INR٤٨٠٫١٢٩٠٠ NPR
500 INR٨٠٠٫٢١٥٠٠ NPR
600 INR٩٦٠٫٢٥٨٠٠ NPR
1000 INR١٬٦٠٠٫٤٣٠٠٠ NPR
2000 INR٣٬٢٠٠٫٨٦٠٠٠ NPR
5000 INR٨٬٠٠٢٫١٥٠٠٠ NPR
10000 INR١٦٬٠٠٤٫٣٠٠٠٠ NPR
25000 INR٤٠٬٠١٠٫٧٥٠٠٠ NPR
50000 INR٨٠٬٠٢١٫٥٠٠٠٠ NPR
100000 INR١٦٠٬٠٤٣٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000 INR١٬٦٠٠٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000000 INR١٬٦٠٠٬٤٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR