روبية نيبالية إلى راند جنوب أفريقي

تحويل NPR إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٤٢٫٦٨ zar

1.00000 NPR = 0.14268 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NPR إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 ZAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.29981.436321.663390.9644518.3588
1GBP1.1527411.2282101.7931.65581.917561.1117621.1641
1USD0.93860.8142182.87951.348151.561280.9052517.2318
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626640.0188380.01092250.207914

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / راند جنوب أفريقيا
1 NPR0.14268 ZAR
5 NPR0.71339 ZAR
10 NPR1.42678 ZAR
20 NPR2.85356 ZAR
50 NPR7.13390 ZAR
100 NPR14.26780 ZAR
250 NPR35.66950 ZAR
500 NPR71.33900 ZAR
1000 NPR142.67800 ZAR
2000 NPR285.35600 ZAR
5000 NPR713.39000 ZAR
10000 NPR1426.78000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Nepalese Rupee
1 ZAR7.00877 NPR
5 ZAR35.04385 NPR
10 ZAR70.08770 NPR
20 ZAR140.17540 NPR
50 ZAR350.43850 NPR
100 ZAR700.87700 NPR
250 ZAR1752.19250 NPR
500 ZAR3504.38500 NPR
1000 ZAR7008.77000 NPR
2000 ZAR14017.54000 NPR
5000 ZAR35043.85000 NPR
10000 ZAR70087.70000 NPR