روبية نيبالية إلى ين ياباني
تحويل NPR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / Nepalese Rupee
|100 JPY
|90.03490 NPR
|1000 JPY
|900.34900 NPR
|1500 JPY
|1350.52350 NPR
|2000 JPY
|1800.69800 NPR
|3000 JPY
|2701.04700 NPR
|5000 JPY
|4501.74500 NPR
|5400 JPY
|4861.88460 NPR
|10000 JPY
|9003.49000 NPR
|15000 JPY
|13505.23500 NPR
|20000 JPY
|18006.98000 NPR
|25000 JPY
|22508.72500 NPR
|30000 JPY
|27010.47000 NPR