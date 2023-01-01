روبية نيبالية إلى ين ياباني

تحويل NPR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
1111 jpy

1.00000 NPR = 1.11068 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:26 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

NPR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065588.30811.43641.663540.964518.3618
1GBP1.152811.22835101.8051.655941.91781.1118821.1682
1USD0.938550.8141182.87951.34811.561280.9051517.233
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626580.0188380.01092130.207928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / ين ياباني
1 NPR1.11068 JPY
5 NPR5.55340 JPY
10 NPR11.10680 JPY
20 NPR22.21360 JPY
50 NPR55.53400 JPY
100 NPR111.06800 JPY
250 NPR277.67000 JPY
500 NPR555.34000 JPY
1000 NPR1110.68000 JPY
2000 NPR2221.36000 JPY
5000 NPR5553.40000 JPY
10000 NPR11106.80000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Nepalese Rupee
100 JPY90.03490 NPR
1000 JPY900.34900 NPR
1500 JPY1350.52350 NPR
2000 JPY1800.69800 NPR
3000 JPY2701.04700 NPR
5000 JPY4501.74500 NPR
5400 JPY4861.88460 NPR
10000 JPY9003.49000 NPR
15000 JPY13505.23500 NPR
20000 JPY18006.98000 NPR
25000 JPY22508.72500 NPR
30000 JPY27010.47000 NPR