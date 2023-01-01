روبية نيبالية إلى يورو

تحويل NPR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
7.06 eur

1.00000 NPR = 0.00706 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:23 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3578
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917521.1120121.1668
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560670.9050517.2277
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01883060.01092010.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / اليورو
1 NPR0.00706 EUR
5 NPR0.03529 EUR
10 NPR0.07059 EUR
20 NPR0.14117 EUR
50 NPR0.35293 EUR
100 NPR0.70586 EUR
250 NPR1.76465 EUR
500 NPR3.52929 EUR
1000 NPR7.05858 EUR
2000 NPR14.11716 EUR
5000 NPR35.29290 EUR
10000 NPR70.58580 EUR
معدلات التحويل اليورو / Nepalese Rupee
1 EUR141.67200 NPR
5 EUR708.36000 NPR
10 EUR1416.72000 NPR
20 EUR2833.44000 NPR
50 EUR7083.60000 NPR
100 EUR14167.20000 NPR
250 EUR35418.00000 NPR
500 EUR70836.00000 NPR
1000 EUR141672.00000 NPR
2000 EUR283344.00000 NPR
5000 EUR708360.00000 NPR
10000 EUR1416720.00000 NPR