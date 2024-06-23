10 آلاف يورو إلى روبية نيبالية

تحويل EUR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 eur
1,429,290 npr

€1.000 EUR = ₨142.9 NPR

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Nepalese Rupee
1 EUR١٤٢٫٩٢٩٠٠ NPR
5 EUR٧١٤٫٦٤٥٠٠ NPR
10 EUR١٬٤٢٩٫٢٩٠٠٠ NPR
20 EUR٢٬٨٥٨٫٥٨٠٠٠ NPR
50 EUR٧٬١٤٦٫٤٥٠٠٠ NPR
100 EUR١٤٬٢٩٢٫٩٠٠٠٠ NPR
250 EUR٣٥٬٧٣٢٫٢٥٠٠٠ NPR
500 EUR٧١٬٤٦٤٫٥٠٠٠٠ NPR
1000 EUR١٤٢٬٩٢٩٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 EUR٢٨٥٬٨٥٨٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 EUR٧١٤٬٦٤٥٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 EUR١٬٤٢٩٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / اليورو
1 NPR٠٫٠٠٧٠٠ EUR
5 NPR٠٫٠٣٤٩٨ EUR
10 NPR٠٫٠٦٩٩٦ EUR
20 NPR٠٫١٣٩٩٣ EUR
50 NPR٠٫٣٤٩٨٢ EUR
100 NPR٠٫٦٩٩٦٥ EUR
250 NPR١٫٧٤٩١٢ EUR
500 NPR٣٫٤٩٨٢٤ EUR
1000 NPR٦٫٩٩٦٤٨ EUR
2000 NPR١٣٫٩٩٢٩٦ EUR
5000 NPR٣٤٫٩٨٢٤٠ EUR
10000 NPR٦٩٫٩٦٤٨٠ EUR