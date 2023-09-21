الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية نيبالية

تحويل CZK إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٥٨٬٠٦٤٫٤٠ npr

1.00000 CZK = 5.80644 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:7 UTC
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CZK إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065988.60631.438331.663520.966918.2271
1GBP1.154411.23055102.2931.66051.920481.1161921.0427
1USD0.93820.812645183.12821.34941.560670.9070517.1002
1INR0.01128590.00977580.012029610.01623280.01877430.01091150.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Nepalese Rupee
1 CZK5.80644 NPR
5 CZK29.03220 NPR
10 CZK58.06440 NPR
20 CZK116.12880 NPR
50 CZK290.32200 NPR
100 CZK580.64400 NPR
250 CZK1451.61000 NPR
500 CZK2903.22000 NPR
1000 CZK5806.44000 NPR
2000 CZK11612.88000 NPR
5000 CZK29032.20000 NPR
10000 CZK58064.40000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NPR0.17222 CZK
5 NPR0.86111 CZK
10 NPR1.72223 CZK
20 NPR3.44446 CZK
50 NPR8.61115 CZK
100 NPR17.22230 CZK
250 NPR43.05575 CZK
500 NPR86.11150 CZK
1000 NPR172.22300 CZK
2000 NPR344.44600 CZK
5000 NPR861.11500 CZK
10000 NPR1722.23000 CZK