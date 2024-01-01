10 روبية نيبالية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NPR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

10 npr
1.68 czk

₨1.000 NPR = Kč0.1680 CZK

Mid-market exchange rate at 06:23
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NPR إلى CZK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2731.5121.6550.94821.684
1 GBP1.17911.311109.9451.7821.9511.11725.56
1 USD0.8990.763183.8671.3591.4880.85219.497
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NPR٠٫١٦٧٩٩ CZK
5 NPR٠٫٨٣٩٩٤ CZK
10 NPR١٫٦٧٩٨٧ CZK
20 NPR٣٫٣٥٩٧٤ CZK
50 NPR٨٫٣٩٩٣٥ CZK
100 NPR١٦٫٧٩٨٧٠ CZK
250 NPR٤١٫٩٩٦٧٥ CZK
500 NPR٨٣٫٩٩٣٥٠ CZK
1000 NPR١٦٧٫٩٨٧٠٠ CZK
2000 NPR٣٣٥٫٩٧٤٠٠ CZK
5000 NPR٨٣٩٫٩٣٥٠٠ CZK
10000 NPR١٬٦٧٩٫٨٧٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Nepalese Rupee
1 CZK٥٫٩٥٢٨٦ NPR
5 CZK٢٩٫٧٦٤٣٠ NPR
10 CZK٥٩٫٥٢٨٦٠ NPR
20 CZK١١٩٫٠٥٧٢٠ NPR
50 CZK٢٩٧٫٦٤٣٠٠ NPR
100 CZK٥٩٥٫٢٨٦٠٠ NPR
250 CZK١٬٤٨٨٫٢١٥٠٠ NPR
500 CZK٢٬٩٧٦٫٤٣٠٠٠ NPR
1000 CZK٥٬٩٥٢٫٨٦٠٠٠ NPR
2000 CZK١١٬٩٠٥٫٧٢٠٠٠ NPR
5000 CZK٢٩٬٧٦٤٫٣٠٠٠٠ NPR
10000 CZK٥٩٬٥٢٨٫٦٠٠٠٠ NPR