شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية نيبالية

تحويل ILS إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
34849.30 npr

1.00000 ILS = 34.84930 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

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ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Nepalese Rupee
1 ILS34.84930 NPR
5 ILS174.24650 NPR
10 ILS348.49300 NPR
20 ILS696.98600 NPR
50 ILS1742.46500 NPR
100 ILS3484.93000 NPR
250 ILS8712.32500 NPR
500 ILS17424.65000 NPR
1000 ILS34849.30000 NPR
2000 ILS69698.60000 NPR
5000 ILS174246.50000 NPR
10000 ILS348493.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Israeli New Sheqel
1 NPR0.02869 ILS
5 NPR0.14347 ILS
10 NPR0.28695 ILS
20 NPR0.57390 ILS
50 NPR1.43475 ILS
100 NPR2.86950 ILS
250 NPR7.17375 ILS
500 NPR14.34750 ILS
1000 NPR28.69500 ILS
2000 NPR57.39000 ILS
5000 NPR143.47500 ILS
10000 NPR286.95000 ILS