ألف روبية نيبالية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NPR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 npr
27.62 ils

₨1.000 NPR = ₪0.02762 ILS

Mid-market exchange rate at 06:39
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NPR إلى ILS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3111.5121.6550.94721.686
1 GBP1.17911.312110.0141.7831.9511.11625.568
1 USD0.8990.762183.8711.3591.4880.85119.492
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Israeli New Sheqel
1 NPR٠٫٠٢٧٦٢ ILS
5 NPR٠٫١٣٨٠٨ ILS
10 NPR٠٫٢٧٦١٥ ILS
20 NPR٠٫٥٥٢٣٠ ILS
50 NPR١٫٣٨٠٧٦ ILS
100 NPR٢٫٧٦١٥٢ ILS
250 NPR٦٫٩٠٣٨٠ ILS
500 NPR١٣٫٨٠٧٦٠ ILS
1000 NPR٢٧٫٦١٥٢٠ ILS
2000 NPR٥٥٫٢٣٠٤٠ ILS
5000 NPR١٣٨٫٠٧٦٠٠ ILS
10000 NPR٢٧٦٫١٥٢٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Nepalese Rupee
1 ILS٣٦٫٢١١٩٠ NPR
5 ILS١٨١٫٠٥٩٥٠ NPR
10 ILS٣٦٢٫١١٩٠٠ NPR
20 ILS٧٢٤٫٢٣٨٠٠ NPR
50 ILS١٬٨١٠٫٥٩٥٠٠ NPR
100 ILS٣٬٦٢١٫١٩٠٠٠ NPR
250 ILS٩٬٠٥٢٫٩٧٥٠٠ NPR
500 ILS١٨٬١٠٥٫٩٥٠٠٠ NPR
1000 ILS٣٦٬٢١١٫٩٠٠٠٠ NPR
2000 ILS٧٢٬٤٢٣٫٨٠٠٠٠ NPR
5000 ILS١٨١٬٠٥٩٫٥٠٠٠٠ NPR
10000 ILS٣٦٢٬١١٩٫٠٠٠٠٠ NPR