يوان صيني إلى روبية نيبالية

تحويل CNY إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٨٬٢١١٫٩٠ npr

1.00000 CNY = 18.21190 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
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CNY إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Nepalese Rupee
1 CNY18.21190 NPR
5 CNY91.05950 NPR
10 CNY182.11900 NPR
20 CNY364.23800 NPR
50 CNY910.59500 NPR
100 CNY1821.19000 NPR
250 CNY4552.97500 NPR
500 CNY9105.95000 NPR
1000 CNY18211.90000 NPR
2000 CNY36423.80000 NPR
5000 CNY91059.50000 NPR
10000 CNY182119.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Chinese Yuan RMB
1 NPR0.05491 CNY
5 NPR0.27454 CNY
10 NPR0.54909 CNY
20 NPR1.09818 CNY
50 NPR2.74545 CNY
100 NPR5.49090 CNY
250 NPR13.72725 CNY
500 NPR27.45450 CNY
1000 NPR54.90900 CNY
2000 NPR109.81800 CNY
5000 NPR274.54500 CNY
10000 NPR549.09000 CNY